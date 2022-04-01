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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüşecek.

Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugünkü açıklamasında, Erdoğan'ın dünkü Zelenski görüşmesine dikkat çekerek, Rusya lideri Putin ile de bir görüşme yapacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Özbekistan ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.''

Etiketler recep tayyip erdoğan vladimir putin rusya türkiye
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