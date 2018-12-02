Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci kez görüştü. Kritik görüşme 50 dakika sürdü.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmeye ilişkin soru üzerine ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığa dayalı olduğunu söyledi.

İki stratejik ortak olarak öncelikle kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusu, Münbiç ve bu çevrede Fırat Kalkanı gibi devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Hatta bu arada İdlib'i de değerlendirme imkanımız oldu ama aslolan şu anda masada Münbiç konusu. Münbiç'i kendileriyle ele aldık. Özellikle de PYD-YPG terör örgütlerine yönelik yaklaşımımızı kendileriyle paylaşarak Münbiç'i bu terör örgütlerinden temizlemede birlikte nasıl hareket ederiz, bunu konuştuk" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun daha önce gerçekleştirdikleri görüşmede Münbiç konusundaki yol haritasının belirlendiğini hatırlatan Erdoğan, bu haritanın üzerinden aylar geçtiğini ancak bu konudaki mutabakatın canlılığını koruduğuna yönelik temennisinin olduğunu söyledi.

Görüşmenin en önemli gündem başlıklarından biri Suriye'ydi. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binin üzerinde DAEŞ'li, Zeytin Dalı Harekatı ile de 4 bin 500 civarında PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, şehitler verme pahasına Suriye'de DAEŞ'e tarihinin en ağır darbelerini indirdiklerini, bu mücadelenin devam edeceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakin bir zamanda kurtaracağiz. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapIya asla izin vermeyeceğiz. PKK'lı teröristlerin binlerce tır silahla desteklendiğine her gün şahit oluyoruz. Biz bu tür konularda müttefiklerimizden çifte standart değil, samimiyet bekliyoruz. "

Trump ile Halkbank konusunu da görüştüklerine değinen Erdoğan, "Şu anda bizim elimizdeki bilgiler neyse kendilerine bu bilgileri, belgeleri verdik. Bankamızın yetkilileri de şu anda zaten Amerika'da bulunuyorlar ve orada süreci takip ediyorlar." dedi.

İki lider, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini de ele aldı. Erdoğan, “FETÖ konusunuda konuştuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunu da çözeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, görüşmeleri öncesi çektirdikleri fotoğrafta Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİİFA) Başkanı Gianni Infantino da yer aldı.



İKİ LİDERİN ZİRVEDEKİ İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

Dün zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.

Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı May'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Mayile görüşmesi 40 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.