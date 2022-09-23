Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'nın referandum kararını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV'de Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtlayan Kalın, "Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz" dedi.

Kalın, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik sürerken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Prag'ta görüşmek istediğine ilişkin olarak "Prag'ta olur mu bilemem Yunan tarafının adımlarına bağlı" şeklinde konuştu.

İsrail ile yakınlaşan ilişkilere de değinen Kalın, Filistin konusunda tavırlarının değişmediğini söyledi.

Masha Amini'nin ölümünün ardından yaşanan protestolara ilişkin de konuşan Kalın, "İran yönetiminin de daha sağduyulu hareket edeceğine inanıyorum. Bireyin tercihi ve özgürlüğü dikkate alınmalı" diye kaydetti.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN GERİLİMİ

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimin müzakereler yoluyla ilerleyeceğine dair görüşün hakim olduğunu dile getiren Kalın, "Şu anda barış anlaşması müzakere ediliyor. Normalleşmeye gidecek süreçteki adımları belirleyecek çok önemli bir anlaşma" dedi.

Kalın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın çok yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyerek, "Karabağ savaşından sonra seçim kazandı. Şu anda aliyev ile yaptığı müzakereler olumlu gidiyor. New York'ta cumhurbaşkanımızın Sayın Paşinyan ile görüşmesi olacaktı ama olmadı belki Prag'ta olabilir" ifadesini kullandı.

Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nn Ermenistan ziyaretine ilişkin olarak "Ermeni diasporası gerçekten Ermenistan'a yardım etmek istiyorsa kendi uzaktaki bir takım ötekileştirme faaliyetlerini bırakarak Ermenistan'ın faydasına olan şeylere odaklanmasında fayda var Biz Ermenilerle 700 yıldan beri birlikte yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Bizim son derece saygın eşit vatandaşlık haklarına sahip bir Ermeni topluluğumuz var. Gayet iyi ilişkiler içinde olduğumuz bir Ermeni cemaatimiz var. Diğer gayrimüslimler olduğu gibi. Onlar nasıl bu sürece olumlu katkı veriyorlar biz aynı şekilde Ermeni diasporasının da bus ürece katkı vermesini bekliyoruz. Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızdan dinleseydi bölge hakkında çok daha bilgiye sahip olurdu" diye konuştu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

TÜRKİYE ŞANGHAY'A ÜYE OLUR MU?

Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK KARARI

Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde.

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi.

Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

TAHIL KORİDORUNDA PUTİN'İN İTİRAZI

Tahıl korodorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer tursitler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

ŞAM'LA SİYASİ DİYALOG KURULACAK MI?

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir.