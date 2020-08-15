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  3. 15 Ağustos 2020 09:15

Daha ne kadar maske takacağız ?

Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren ama hala normalleşmeyi "a"normalleşmeye çeviren tedbir bilmezlerin ağız ve burunları yerine, kollarına, bileklerine veya çenelerine taktığı tıbbi maskeleri ne kadar daha takacağımıza dair bir açıklama yapıldı.

Daha ne kadar maske takacağız ?
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Rusya'da Novosibirsk Devlet Üniversitesi Biyoteknoloji ve Viroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Sergey Netesov, Sputnik’e açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir süre sonra “yüzde 90 olasılıkla” sezonluk hastalık haline geleceğini belirterek, “Virüs evrimi açısından, 8 ay sadece bir an gibi. Virüs onlarca yıl, yüzlerce yıl evrim geçirecek. Zamanla daha az etkili hale gelecek ve zayıflayacak” dedi.

İnsanlar sıkça ellerini yıkar ve maske takarsa  ikinci koronavirüs dalgasının yanı sıra, diğer sezonluk solunum yolu hastalıkların da önlenebileceğini dile getiren uzman, “Sonbahar geliyor, doğal olarak güneş ultraviyolesi azalacak, bu da farklı yüzeylerde ve spreylerde virüslerin daha fazla yaşayacağı anlamını geliyor” ifadesini kullandı.

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