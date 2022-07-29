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Damadın geline yaptığı şaka salonu buz kestirdi

Damadın geline yaptığı şaka salonu buz kestirdi

İngiltere'de bir düğünde damadın yaptığı şaka, şok etkisi yarattı. Damadın geline yönelik ''O makyajla yüzün bir mağaza mankeni'' sözleri salonu buz kestirdi.

Düğünlerde son dönemde gerçekleştirilen danslar ve uygulamalar, basında sık sık haber olmaya başladı. İngiltere'deki bir düğünde damadın yaptığı şaka ise az kalsın düğünün iptal olmasına neden oluyordu.

"YÜZÜN MAĞAZA MANKENİ GİBİ"
Damat, hemen yan tarafında oturan 30 yaşındaki geline döndükten sonra, "Yüzündeki makyajla bir mağaza mankenine benziyorsun" ifadelerini kullandı. Herkesin bu esprisine gülmesini bekleyen damat, karşılaştığı manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

AİLESİNDEN TEPKİ GELDİ
Damadın şakası nedeniyle müstakbel eşiyle arası bozuldu. Ayrıca gelinin ailesi de damatlarının yaptığı şakaya büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları ise genç kadının hemen boşanması gerektiği şeklinde yorumlarda bulundu.

Etiketler ingiltere düğün damat şaka
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