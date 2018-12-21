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  3. 21 Aralık 2018 21:27

Danimarka vatandaşı olmak için bunu yapmanız gerekiyor

Danimarka Parlamentosu, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kıldı.

Danimarka vatandaşı olmak için bunu yapmanız gerekiyor
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Danimarka Parlamentosu, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.

Parlamentoda, Danimarka vatandaşlığı hakkı kazananlar için belediyelerde tören düzenlenmesi ve bu etkinlikte belediye başkanıyla tokalaşmayı zorunlu kılan yasa tasarısı oylandı.

Tasarı, hükümeti oluşturan Liberal Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Parti ile hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisinin oylarıyla parlamentodan geçti.

Liberal Parti Venstre’den belediye başkanlarının da arasında bulunduğu birçok yerel yönetimin lideri, vatandaş olabilmek için tokalaşmayı şart koşmanın gereksiz olduğunu belirterek, yasa tasarısına karşı çıktı. Ancak tasarıyı hazırlayan Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg geri adım atmadı.

MÜSLÜMANLARDAN ESİNLENDİLER

Yasa, ağustos ayında İsviçre’nin Lozan kentinde, karşı cinsle tokalaşmayan Müslüman bir çiftin vatandaşlığının iptal edilmesinden esinlenerek çıkarıldı.

Hükümet, 2015 yılından bu yana yabancılara yönelik 100 ağırlaştırılmış yasayı parlamentodan geçirdi.

Yasa, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek.

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