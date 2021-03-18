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Danimarka'da şaşırtan keşif! 3 bin yıllık ama hala keskin

Danimarka’da Tunç Çağı'ndan kaldığı tahmin edilen 3 bin yıllık bir kılıç bulundu. Uzmanlar kılıcın çok iyi şekilde korunmuş olduğunu ve hala keskin olduğunu kaydetti.

Danimarka’nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen’de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu. Arkeologlar, kılıcın mükemmel durumda korunarak hala keskin olduğunu açıkladı.

Funen Adası’nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağ’dan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti.

 Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

DHA

Etiketler danimarka kılıç
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