Danimarka'dan Grönland'ı satın almak isteyen Trump'a teklif

Danimarka, Donald Trump'ın ekibine, Grönland'ı satın almak yerine adada ABD'nin askeri varlığının artırılması ya da güvenliğin güçlendirilmesi önerisinde bulundu.

Danimarka hükümeti, ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine Grönland'ın satılık olmadığı mesajını iletti. Danimarka, Trump'a Ada'yı satın almak yerine, Ada'daki Amerikan askeri varlığının artırılması da dahil Ada'da güvenlik tedbirlerinin artırılmasını teklif etti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, önceki gün yaptığı açıklamada, Grönland hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kendisiyle görüşmek istediğini belirttiği Trump'ın Ada'yı zorla ele geçirmeye çalışacağına inanmadığını söyledi. DHA