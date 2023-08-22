Danimarka'nın Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların devam etmesi nedeniyle bir kez daha Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü ve 21 Ağustos Pazartesi günü Bakanlığa çağrılmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıların bugün de tekrar etmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Bakanlığa çağrıldı. Maslahatgüzara, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı. Danimarka makamlarının bu saldırıların durdurulması amacıyla somut tedbirler almaya çağrıldığı hatırlatıldı.

DHA