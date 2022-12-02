DEAŞ liderinin öldürülme anı kamerada
Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın elebaşısı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi’nin öldürüldüğü ana dair görüntüler ortaya çıktı.
Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, DEAŞ elebaşının bulunduğu iddia edilen eve düzenlenen baskındaki çatışma anları yer alıyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışma görüntülerinde, evin bir bölümünün yandığı fark ediliyor.
ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da dün yaptığı açıklamada Ekim ayının ortasında Dera ilinde DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi’nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü bildirmişti.
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