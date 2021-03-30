DEAŞ yeniden hortladı! Kasabayı ele geçirip, onlarca kişiyi öldürdüler

Mozambik'in Palma kasabasını ele geçiren terör örgütü DEAŞ, çok sayıda insanı rehin alıp, katletti. Portekiz, bölgeye destek için birlik göndereceğini duyurdu.

DEAŞ terör örgütü militanları tarafından çarşamba gününden bu yana kuşatma altında olan Mozambik'in Palma bölgesinde çatışmalar günlerdir devam ediyordu. AFP'de yer verilen habere göre; çatışmaların ardından DEAŞ, kasaba halkının bölgeyi boşaltmasının ve ordunun bölgeyi bugün akşam saatlerinde terk etmesinin ardından Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, ordu ile terör örgütü arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalarda, militanların kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişinin kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü duyurmuştu.

Palma kasabasında kıyı şeridindeki onlarca teknenin saldırıdan kaçan sivilleri kurtarmak için deniz seferleri düzenlediği belirtilirken, yüzlerce kişinin ormanlara ve çevredeki kasabalara kaçtığı öğrenildi.

PORTEKİZ BİRLİK GÖNDERİYOR

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Portekiz bugün yaptığı açıklamada eski sömürgesi olan 'işgal altındaki' Mozambik'e 60 adet birlik yollayacağını duyurdu.

Açıklamayı yapan Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva "Portekiz askerlerinden oluşan 60 kişilik bir birlik önümüzdeki haftalarda Mozambik'e gitmek için hazırlanıyor. Askerlerimiz Mozambik ordusuna özel birlikler yetiştirmeleri için yardım edecek." dedi.

SALDIRILAR 2017'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

DEAŞ terör örgütünün 2017'den bu yana saldırılar düzenlediği ve orduya çatıştığı bölgede, bugüne kadar 2.500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre DEAŞ saldırısında bölgede yaşayan 55 yabancı çalışan katledildi. The Sun'da yer alan iddiaya göre DEAŞ'ın elinde halen İngiliz, Fransız ve Güney Afrika vatandaşı 40 kişi var ve bu kişilerden haber alınamıyor.

Mozambik'te, terör örgütü DEAŞ'ın, 24 Mart'tan bu yana saldırılar düzenlediği Palma kentinde, sivilleri kurtarma operasyonunun sürdüğü bildirildi.

Mozambik hükümetinin örgütle mücadelede destek aldığı Güney Afrikalı özel güvenlik şirketi Dyck'ın Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Dyck, Palma kenti sokaklarının cesetlerle dolu olduğunu ve durumun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye konuşan Dyck, şimdiye kadar yüzden fazla kişiyi helikopterle kurtardıklarını kaydederek, geniş kapsamlı tahliye için daha büyük helikopterlere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

DEAŞ AÇIKLAMA YAPTI

DEAŞ teröristleri Palma kasabasının haricinde Mozambik'in kuzeyinde düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı duyuruda, Palma kasabasında yabancı işçilerin de dahil olduğu düzinelerce insanın öldürüldüğünü açıkladı.

DEAŞ teröristleri günler süren çatışmaların ardından Amaq haber ajansına yaptığı açıklamada, kasabanın kontrollerine geçtiğini ve askerler de dahil olmak üzere en az 55 kişiyi öldürdüklerini söyledi.

İngiltere'de yayın yapan Times gazetesi bir terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda bir İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

HEDEF ENERJİ KAYNAKLARI

DEAŞ'ın bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz çıkaran şirketin tesislerini hedef aldığını ve saldırıların günlerdir aralıklarla devam ettiğini kaydeden yetkililer, "Bölgede güvenliğin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çalışıyoruz." açıklamasını yaptılar.