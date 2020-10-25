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  3. 25 Ekim 2020 22:35

Değeri tam 2,5 milyon İngiliz poundu olarak açıklandı!

İngiltere’de polis, İsviçre’den yaklaşık 1 yıl önce çalınan ve 2,5 milyon İngiliz poundu ( Yaklaşık 25 milyon 975 bin Türk Lirası ) değerindeki ünlü Çin hanedanı Ming’e ait vazoyu ele geçirdi.

Değeri tam 2,5 milyon İngiliz poundu olarak açıklandı!
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İngiltere’nin güneyinde Charlton kentinde sahte para soruşturması sırasında ele geçirilen 15’inci yüzyıl Ming vazosu, geçen Haziran ayında İsviçre'deki bir koleksiyondan bir organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, Londra'nın güneyinde Charlton'da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu.

Polis yaptığı açıklamada “Bu vazo yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir” dedi.

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