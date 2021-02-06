SON DAKİKA
GALATASARAY, KADIKÖY'DE YİNE KAZANDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 06 Şubat 2021 17:30

Dehşete düşüren olay! Komşularını katledip intihar etti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir adam, kar küreme konusu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 2 komşusunu öldürerek intihar etti.

A+ A-

Olay, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karı kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karları komşuları olan eski asker Jeffrey Allen Spaide’in evinin önüne atınca tartışma yaşandı. Komşularını uyaran Spaide, çiften biriken karları kendi mülklerinin önüne atmasını istedi.

EVE GİDİP SİLAHINI ALDI
Uyarının ardından Goy çifti ve Spaide arasında tartışma çıktı. Olay anında kayıtta olan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Spaide'nin evine girerek silahını aldığı ve önce James’e daha sonra da eşine ateş açtığı görülüyor.

KOMŞULARINI VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ
James’in eve geri koşması üzerine, Lisa’ya ateş açan Spaide, sokağın ortasında yere düşen Lisa’ya iki el daha ateş etti. Çifti öldüren Spaide’in olayından ardından silahla kendisine ateş ederek, intihar ettiği belirtildi. 

abd , ölüm , intihar , dehşet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM