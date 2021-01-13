Dehşete düşüren olay! Ünlü şarkısı ölmüş kedisini haşladı

Şarkıcı Azealia Banks, son dönemde şarkılarından çok olayları ile konuşulan bir isim. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve sataşmadığı, kavga etmediği neredeyse kimse kalmayan Azealia Bank daha çok polemikleriyle gündeme geliyor.

Yaptıkları saymakla bitmez. Şarkıcı en son Elon Musk'ın kendisine sevgilisi Grimes ile birlikte üçlü ilişki teklif ettiğini iddia etmiş ve bu iddia yalanlanmıştı.



Yaşadığı Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçtiğimiz yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek için akıl almaz bir şey yaptı.

Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Azealia Banks, daha sonra cesedi tencerede kaynatarak hayvanın kemiklerini etinden ayrıştırdı.

Bu anları çok normal bir şey yapar gibi anbean Instagram'da paylaşan şarkıcı, elde ettiği kemikleri de yanında götürmek üzere hazırladı.