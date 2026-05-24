Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Beluçistan eyaletinin Ketta kentinde demir yolu hattı civarında patlama meydana geldi. Olayda 24 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 57'sinin askeri hastaneye, 25'inin ise Ketta'daki sivil hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Patlama sonucu bir trenin kısmen hasar gördüğü ve park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştuğu belirtildi. Peşaver seferini yapan trenin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. DHA