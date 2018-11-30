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  3. 30 Kasım 2018 10:09

Denizin altındaki deprem uğultuları kaydedildi

Bilim insanlarının okyanusun diplerinden gelen kaynağı belirsiz bir uğultu tespit ettikleri öğrenildi.

Denizin altındaki deprem uğultuları kaydedildi
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 ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden anormal depremler konusunda uzmanlaşan sismolog Prof. Göran Ekström, "Daha önce buna benzer bir şey görmedim" diye konuştu.

National Geographic'de yer alan habere göre sismik dalgaların kaynağının Mayotte adasının 24 kilometre kadar uzağında olduğu anlaşıldı. Oradan dalgalarının yaklaşık 11 bin kilometrelik mesafe kat ederek Afrika, Güney Amerika, Yeni Zelanda, hatta Kanada ve Havai kıyılarına kadar ulaştığı belirlenen uğultu 20 dakikadan fazla sürdü.

BU TÜR UĞULTULAR GENELDE BÜYÜK DEPREMLERDEN KAYNAKLANIYOR

Bu fenomenin anormal doğasına dikkat çeken bilimciler, dalgaların alçak frekanslı ve tek renkli olduğunu, yani belirli ve sabit frekansa sahip olduklarını ifade etti. Bu tür uğultuların genelde son derece büyük depremlerin artçı şoklarından kaynaklandığı belirtilen haberde, ancak son zamanlarda bu türden büyük depremlerin meydana gelmediği ifade edildi.

"BUNA BENZER BİR ŞEY GÖRMEDİM"

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden anormal depremler konusunda uzmanlaşan sismolog Prof. Göran Ekström, "Daha önce buna benzer bir şey görmedim" diye konuştu.

Dalgaların kaynağını belirleyemeyen uzmanlar, Mayotte adasının altında magma hareketleri, ‘yavaş' deprem ya da sular altında olan bir volkanın püskürmesi gibi ihtimallerin üzerinde duruyor.

Sputnik

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