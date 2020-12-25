Denizler için tehlike: Maske ve eldivenler

Yaklaşık bir yıldır hayatımızın merkezinde yer alan ve bizleri normal hayattan alıkoyan pandemi sürecinin ekonomi, eğitim gibi birçok sorunun yanında çevreye de zarar verdiği açıklandı. Yaklaşık 1,8 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs ile mücadele ederken çoğu yerde kullanılması zorunlu hale gelen maskeler ile kullanımı artan ıslak mendil ve eldiven atıklarının doğaya zarar verdiği belirtildi.

‘MASKE VE ELDİVENLER EKOSİSTEMİ BOZUYOR’

ABD’de San Francisco Körfezi'nin kuzey sahilinde yapılan çalışmaya göre, yağmur suları ve rüzgar etkisiyle sürüklenen maske ve eldivenlerin denizlerde kirliliğe neden olduğu belirtilirken maske ve eldivenlerde bulunan plastiklerin denizlerdeki ekosistemi ve besin zincirini bozduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaliforniya Deniz Canlıları Merkezi'nin direktörü Adam Ratner, "Denize düşen ne olursa olsun, bu durum denize yeni bir madde eklenmesidir. Burada aşırı dozda denize plastik eklenmesi söz konusu ve bu bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanırken Ratner, “Halihazırda ABD’de muayene ettikleri deniz canlılarının yüzde 25’inde deniz çöplerinin etkisi var. Plastik etkisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bunu da acilen durdurmalıyız çünkü denizlerin birbiri ile bağlantısı var” ifadelerini kullandı.

HER AY 129 MİLYAR MASKE 65 MİLYAR ELDİVEN KULLANILIYOR

Geçtiğimiz aylarda Environmental Science & Technology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre dünya genelinde her ay plastik içeren 129 milyar maske ve 65 milyar eldiven kullanıldığı belirtilirken bunların önemli bir kısmının denize sürüklendiğinin altı çizildi. Yapılan araştırmada, denizde bulunan atıkların yüzde 75’inin ise plastik içerdiği ve bunun canlılar için büyük bir tehlike arz ettiği belirtildi.