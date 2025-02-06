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Deprem Kahini 6 Şubat'ta ortaya çıktı: Türkiye'yi uyarıp, tarih verdi

Deprem Kahini 6 Şubat'ta ortaya çıktı: Türkiye'yi uyarıp, tarih verdi
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Sosyal medyada ''Deprem Kahini'' olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye ve İran'a deprem uyarısında bulundu.

Hollanda’da kurucusu olduğu “SSGEOS” isimli araştırma grubu ile çalışmalarını sürdüren ve sosyal medyada ''Deprem Kahini'' olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde uyarıda bulundu. 

6 Şubat depremlerini de bildiği öne sürülen Hoogerbeets, 24 Şubat'ta Merkür, Dünya, Mars ve diğer gezegenleri içeren bir gezegen diziliminin büyük bir sismik hareketlilik yaratabileceğini ifade etti.

"BUNUN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİYORUM AMA..."

Orta Doğu'da 7.8 veya üstü bir deprem olabileceğini öne süren Hoogerbeets, "Bunun önümüzdeki zaman diliminde gerçekleşebileceği düşünülemez değil. Bunun olacağını söylemiyorum ama yaşanma potansiyeli var ve bu atmosferik anomaliler oldukça yakın" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU İŞARET ETTİ

Hoogerbeets, riskin Türkiye'nin doğusunda ve İran'da yüksek olduğuna dikkat çekerken 6 ya da 7 şiddetinde depremlerin olası olduğunu öne sürdü. Hoogerbeets, "Çok sık olmuyor ama eğer İran'daysanız ekstra dikkatli olun" dedi.

Etiketler Frank Hoogerbeets deprem kahini 6 şubat türkiye deprem uyarısı
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