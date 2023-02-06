Deprem Suriye'yi de vurdu! Yüzlerce ölü var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi de yaralandı.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı’nın resmi Telegram adresinden yapılan açıklamada, “Halep, Latakya, Hama ve Tartus vilayetlerinde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi de yaralandı. Depremin ilk anlarından itibaren Sağlık Bakanlığı acil yönetim heyeti toplanarak değerlendirme ve müdahaleye başladı. Sağlık Bakanlığı tüm valiliklerdeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarını seferber etmiş olup, sağlık konvoyları valiliklerde yönetilerek etkilenen bölgelere gönderilmektedir” denildi.

Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.