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Depremzede çocuk Hollanda'da yalnız başına bulundu

Depremzede çocuk Hollanda'da yalnız başına bulundu
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Hollanda'nın Masstricht kentinde depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk yalnız halde bulundu. Çocuğun ülkeye nasıl gittiği henüz bilinmiyor.

5 yaşındaki bir Türk çocuğu Hollanda'nın Masstricht kentinde yalnız halde bulundu. 

Hollanda polisi 5 yaşındaki Türk çocuk yalnız halde ülkenin güneyindeki Mastriht kentinde bulunduğunu duyurdu. Fotoğrafın başlığındaysa "Büyükşehirde tek başına" ifadeleri yer aldı. Çocuğun Türkçe konuştuğu ve Hollandaca bilmediği belirtiliyor.

Karakolda bir Türk polisle konuşan çocuk anne ve babasının Türkiye'deki depremde yaralandığını söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuk bir sığınma merkezine gönderildi.

Çocuğun Hollanda'ya nasıl geldiği bilinmiyor, insan kaçakçılığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği konunun aydınlatılması için Hollanda Dışişleri ve emniyet makamları nezdinde girişim başlatıldı.

Etiketler hollanda depremzede
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