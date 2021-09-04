Dev firma evden çalışanlara da mesaide sigara içmeyi yasakladı

Japon yatırım bankası Nomura tüm çalışanlarının mesai sırasında sigara içmesini yasakladı. Yasak evden çalışanları da kapsıyor.

Pandemi nedeniyle personelinin yarısından fazlası evden çalışan bankanın ekim ayında uygulanmaya başlayacak yasağı ‘fazla müdahaleci’ olarak değerlendirildi.

Salı günü çalışanlarına birer yazıyla alınan yasağı duyuran şirket yönetimi ise bir gün sonra kararın, çalışanların sağlığı ve temiz bir çalışma atmosferi düşünülerek alındığını duyurdu. Çalışanlarının, istiyorlarsa öğle yemeği arasında sigara içmelerini istedi. Ancak çalışanlar tek nedenin bu olmadığını amacın sigara molalarını ortadan kaldırmak olduğunu savundu.

Ofisteki personelden çalışma saatleri içinde sigara içenlerin 45 dakika süreyle masalarına dönmeleri de istenirken şirket sözcüsü Yoshitaka Otsu, çalışanların ‘gözetlenmeyeceğini’ ve yasağı ihlal etmeleri halinde ‘ceza verilmeyeceğini’ söyledi.

Nomura, ayrıca, aralık ayının sonuna kadar Japonya’daki binalarında sigara içme odalarını kapatacağını duyurdu. Bu tür yasakların benimsenmesi, bazı kamu alanlarında ve kaldırımlarda sigara içilmesini yasaklamayı planlayan başkent Tokyo’da sigara tiryakileri için önemli bir kısıtlama olacağı belirtildi.

Sigara yasağı konusunda Nomura yalnız değil. Aeon ve Dydo Drinco gibi Japon şirketler de benzeri adımlar attı. Calbee isimli şirket 2018 yılında çalışma saatlerinde sigara içmeyi yasaklamıştı.

Mart 2020’de, sigara içen çalışanlarının oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan Nomura yönetimi, 2025’te bu oranı yüzde 12’ye düşürmeyi hedefliyor.