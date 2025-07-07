Dev yanardağ faaliyete geçti: Büyük patlama kamerada
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Depremler ve yanardağlar ülkesi olan Endonezya'da bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda büyük bir patlama meydana geldi.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki yanardağda patlama medyana geldiğini açıkladı. Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle 01.05'te meydana gelen patlamanın ardından 18 kilometre yükseğe kül püskürdü. Küllerin büyük ölçüde yanardağ etrafındaki köylere yayıldığı belirtildi. Volkanik olayda can kaybı bildirilmedi.
DHA
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