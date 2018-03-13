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DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: YPG ÇEKİLECEK
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  3. 13 Mart 2018 11:35

Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama: YPG çekilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama: YPG çekilecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "YPG Menbiç'ten çekilecek, ABD ve Türk askerleri birlikte güvenliği sağlayacak" diye konuştu. Çavuşoğlu Menbiç için kritik tarihin ise 19 Mart olduğunu belirtti.

Washington'da ABD ve Türk heyetleri bir araya gelerek Menbiç'i ve Suriye'yi görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü anlattı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "YPG Menbiç'ten çekildikten sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. YPG'nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek' dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu rakka için de Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli." 

Böylece bu alanlarda güvenli bölgeler sağlanacağının altını çizen ve tüm adımların da bir takvime bağlanacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları belirtti: 

"19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor." 

Şu anda Menbiç konusunda rejimden herhangi bir talepte bulunulmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'ye verilen silahların geri toplanması konusunu da gözlemleyeceklerini anlattı. 

Çavuşoğlu, "Biliyoruz ki hepsini alamayacağız. Bazıları eskimiş, bazıları kayıp. Ama biz bu silahları daha önce Başkan'ın söylediği gibi alacağız diyorlar. Bunu da çalışma grubu uygulamaya başladığında göreceğiz" dedi.

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