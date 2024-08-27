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Dışişlerinden İsrailli bakanın sözlerine tepki

Dışişlerinden İsrailli bakanın sözlerine tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili bir yazılı açıklama yayınlayarak, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in sözlerinin Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneği olduğu belirtilerek açıklamaların İslam dünyasında infial yarattığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da Sinagog Yapılmasına İlişkin Açıklaması Hk.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir."

Etiketler İsrail dışişleri kudüs
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