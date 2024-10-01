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Dışişleri'nden Lübnan açıklaması: ''Alternatif tahliye planları hazırlandı''

Dışişleri'nden Lübnan açıklaması: ''Alternatif tahliye planları hazırlandı''
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Dışişleri Bakanlığı, ''Lübnan'daki durumun kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin tesis edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir. Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır. Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir."

Açıklamada ayrıca, diğer ülke vatandaşlarının Türkiye üzerinden tahliyesine ilişkin esasların da belirlendiği ve şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü ifade edildi.

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AA

Etiketler Dışişleri Bakanlığı lübnan İsrail
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