Doğal gaz krizi çözülüyor mu? Hollanda'dan 16 milyar euro'luk paket

Hollanda hükümeti Groningen gaz sahasından elde edilen gelirler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kâr vergisinin artırılması ve petrol veya gaz çıkaran şirketlere dönük bir vergi kombinasyonu yoluyla finanse edilecek bir kriz paketi hazırlıyor.

Rus gaz arzında uzun süreli kesinti beklentileri, Avrupa hükümetlerini şirketleri ve tüketicileri artan maliyetlerden korumak için acil durum önlemlerine ve kriz planlarına itiyor.

Hollanda hükümetinin de bu noktada, yüksek enerji fiyatlarının ve enflasyonun vatandaşlarının üzerindeki yükünü hafifletmek için 16 milyar euro’ya kadar bir fon üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, hükümet, asgari ücrette yüzde 10'luk bir artış, enerji vergilerinde bir indirim ve daha düşük gelirli hanelere yönelik hedeflenen sübvansiyonlar üzerine çalışıyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar işletmeler üzerindeki kâr vergisinin yüzde 15'ten yüzde 19'a çıkarılacağını söyledi. Kaynaklar, verginin 2023'te yaklaşık 2 milyar euro getirileceğini ve fonun geri kalanının çoğunlukla Groningen sahasından gelen yüksek gaz gelirinden geleceğini ifade etti.

Plan, 20 Eylül'de ülkenin bütçe gününde açıklanacak. Planın boyutu ve ayrıntıları ilk olarak Hollanda finans gazetesi Het Financieele Dagblad tarafından bildirildi.

Hollanda İklim ve Enerji Politikası Bakanı Rob Jetten tavan fiyatların bloğun bu haftaki toplantısındaki tartışmanın en zor kısmı olacağını söylemişti. Avrupa Birliği enerji bakanları, Cuma günü bir acil toplantı ile enerji gündemini değerlendirecek.