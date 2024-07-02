Doğu Akdeniz'de ortalık karıştı: Savaşın eli kulağında

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki saldırılar, dünya genelinde topyekun savaş endişelerini artırdı. ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri yığınağına dair görüntüler, Washington'un Lübnan'daki vatandaşlarını olası bir savaşta tahliye etmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 ay geride kalmak üzere. İsrail, tüm diplomatik uyarıları yok saymaya ve insanlık suçu işlemeye devam ederken; dünya ise topyekun bir savaşı tartışıyor.

HİZBULLAH, LÜBNAN ÜSSÜNÜ VURDU

Hizbullah'ın televizyonu olarak bilinen El Menar, Lübnan sınırına 15 kilometre uzaklıktaki Raviye'de İsrail üssünü vurduğunu duyurdu. İddiaya göre saldırıda 20 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ise sessizliğini koruyor.

ABD'DEN AKDENİZ'E YIĞINAK

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin ana müttefiki ABD'nin Doğu Akdeniz'e yığınağından da yeni fotoğraflar geldi. Amfibi hazırlık grubu, Doğu Akdeniz'de uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın liderlik ettiği taarruz grubuyla buluştu. Tatbikata İngiliz donanmasına bağlı HMS Duncan adlı savaş gemisi de katıldı.

Amerikan Deniz Kuvvetleri tatbikatın tam konumunu ise paylaşmadı.

ABD'nin bu hamlesi, muhtemel savaşta Lübnan'daki vatandaşlarını tahliyeye hazırladığı yorumlarına neden oldu.

BILD: SAVAŞIN ELİ KULAĞINDA

Alman Bild gazetesi ise, 'İsrail'in Lübnan işgalinin eli kulağında' başlıklı haberinde savaşın temmuz ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında başlayacağını yazdı. Bild, Almanların Lübnan'dan acil şekilde ayrılması gerektiğini de ekledi.