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Doğu Türkistan'da deprem! Ölü ve yaralılar var

Doğu Türkistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Depremin Aksu vilayeti merkezli olduğu bildirildi.

Doğu Türkistan'da Aksu vilayetinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Çin Deprem Ağları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Doğu Türkistan'da yerel saatle 05.14’te deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Aksu vilayeti olan depremin 10 kilometre derinlikle kaydedildiği belirtildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgesel acil durum yönetimi departmanı tarafından yapılan açıklamada ise depremde 65 evde hasar oluştuğu, riskli bölgelerde yaşayan toplam 278 sakinin güvenli yerlere tahliye edildiği ifade edildi.

Depremin ardından en büyüğü 3.4 olan 10 artçı sarsıntı kaydedildiği ifade edildi.

Etiketler deprem doğu türkistan deprem oldu
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