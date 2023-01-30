Doğum günü partisinde katliam: 8 ölü
Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.
Polis yaptığı açıklamada, pazar günü Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen toplu silahlı saldırıda 8 kişinin vurularak öldürüldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.
Güney Afrika Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 17.15 ila 17.30 arasında Gqeberha, Kwazakele'deki bir evde gerçekleşti.
Silahlı iki kişi, doğum günü partisi için toplanan konuklara ateş açtı.
Polis, henüz tutuklama yapılmadığını ve olayın neden olduğunu araştırdıklarını söyledi.
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