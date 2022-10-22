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Doğum günü partisine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğum günü partisine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Meksika’da doğum günü partisine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey şehrinde yaşanan olayda, bir otoparkta yapılan doğum günü partisine bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu partide bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklanırken ölenler arasında eski bir emniyet müdürünün de bulunduğu bildirildi.

Saldırganlar kaçtı
Yaralılar hastaneye kaldırırken, 3 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında partide bulunanlardan bazılarının otoparktaki araçların arkasına saklanarak kurtuldukları, saldırganların ise olay sonrası 3 araçla bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

 İnceleme başlatıldı
Eyalet polisi ve Sivil Muhafızlar bölgeyi kordon altına alarak olay yerinde inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için helikopter destekli geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü ve saldırganların yakalanması için gerekenin yapılacağını bildirdi.

Etiketler meksika saldırı doğum günü
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