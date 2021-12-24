Doğum yapan adam kendisine ''anne'' diyen hemşireye saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 37 yaşındaki transseksüel birey Bennet Kaspar-Williams ve eşi Malik, 2020 yılında oğullarının dünyaya gelişi sırasında yaşadıkları bir olayı anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen bir doğum sırasında oldukça ilginç anlar yaşandı. Transseksüel birey Bennett Kaspar-Williams ile eşi Malik’in bir çocukları dünyaya geldi. Ancak doğumun sonrasında Williams kendisine “anne” diyen hemşirelerle tartışmaya başladı. Annelik ve kadınlık kavramları üzerinden sağlık çalışanlarının kendisini aşağıladığını dile getiren Williams, yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Doğumu gerçekleştiren transseksüel birey Kaspar-Williams, kendisine “anne” demekte ısrar eden hemşireyi darp etti. Doktorların ve hemşirelerin defalarca kez uyarmasına rağmen kendisine hanımefendi, hanım gibi hitaplar kullandığını dile getiren Williams bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Sağlık personellerinin ona sürekli cinsiyet yakıştırması yapmasından rahatsız olduğunun altını çizen Williams, “Kendi çocuğunu yaratan bir baba olduğumu söylemekten daha güçlü bir şey yok” dedi Williams, iki babaya sahip olmaktan daha doğal bir şey yok diye sözlerine devam etti.

2011 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar veren Williams, 2014 senesinde cinsiyet değiştirme sürecini tamamladı. Göğüslerini aldırdığı ameliyatın sonrasında bu sürecin kendisi için özgürleştirici bir adım olduğundan söz eden Williams özünü bulduğunu belirtti.