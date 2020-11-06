Doktor ve sağlık çalışanları genç kıza tecavüz etti

Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddet bir türlü bitmiyor. Hatta artıyor. Üstelik şiddetin boyutu da.

Hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde genç kız şiddetli karın ağrısı sebebiyle özel bir hastaneye gitti. 20 yaşındaki bir kızın gittiği hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Tecavüze uğrayan genç kızın iç organları zarar görünce fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Genç kadın, ölmeden hemen önce babasına doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Baba olayı hastanenin yetkililerine bildirince, hastane yetkilileri babaya böyle bir şey olmadığını kızının ruhsal sorunları olduğu için böyle bir şey uydurduğunu söyledi.

Bunun üzerine acılı baba resmi makamlara başvurdu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatı.