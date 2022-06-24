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Doktorlardan inanılmaz hata: Yanlış gözü çıkarıp hastayı kör ettiler

Doktorlardan inanılmaz hata: Yanlış gözü çıkarıp hastayı kör ettiler

Slovakya’da bir hastanede doktorların ameliyat sırasında yaptığı hata ülkeyi karıştırdı.

Slovakya'nın TASR haber ajansına göre, Bratislava Üniversite Hastanesi’nde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Görme kaybı yaşadığı için tedavi olmak adına hastaneye gelen hasta, ameliyata alındı ve hayatının en büyük şokunu yaşadı. Ameliyat sırasında doktorlar arasında bir anlaşmazlık çıktı ve hastanın sağlam olan gözü hasarlı kabul edilerek yerinden çıkartıldı. Ameliyatın ardından hastanın uyanmasıyla korkunç olay gün yüzüne çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

The Mirros’un haberine göre, Bratislava Üniversite Hastanesi sözcüsü söz konusu doktorun artık hasta görmediğini ve görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Slovakya sağlık denetim otoritesi olaya ilişkin soruşturma başlatarak söz konusu hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı.

Etiketler hata doktor
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