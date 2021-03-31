Donald Trump'a kötü haber!

Trump destekçilerinin baskın düzenlediği ABD Kongresi'nde görevli iki polis memuru, eski başkan Donald Trump'a dava açtı.

Trump yanlıların ABD Kongre Binası'nı basmalarının yankıları sürüyor. Olay ile ilgili ABD'de tartışmalar sürerken ülkede konu ile ilgili bir ilk yaşandı.

ABD Kongresi'nde görevli iki polis memuru, 6 ocakta yaşanan baskın nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtı.

İki memur Kongre'ye düzenlediği baskında fiziksel ve duygusal zarar gördükleri iddiasında bulundu. Memurlar ayrıca ve eski başkanın kalabalığı kışkırtarak yönettiğini savundu.

Blassingame ve Hemby isimli memurlar baskın nedeniyle Trump'tan davacı olan ilk polis memurları olarak kayıtlara geçti.

75'ER BİN DOLAR İSTİYORLAR

İkili yaşadıkları nedeniyle uğradıkları zarar nedeniyle 75'er bin dolar tazminat talep etti.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.