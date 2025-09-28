Donald Trump'tan piyasaları karıştıracak paylaşım

  1. Anasayfa
ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ı kovduğunu ima eden bir karikatür paylaştı. Trump'ın bu paylaşımı yatırımcıları panikletti.

20 Ocak’ta ikinci kez ABD Başkanlığı’na seçilen Donald Trump, aldığı kararlar ve açıklamalarıyla dünya gündemindeki yerini koruyor. Özellikle faiz indirimi taleplerine karşı mesafeli duran Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri, para piyasalarında tansiyonu yükseltti.

"Kovuldun" mesajı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, kendisini ve Powell’ı temsil eden bir karikatür yayınladı. Görselde Trump’ın, Powell’a “You’re fired” (Kovuldun) dediği görülüyor. Bu paylaşım, Fed Başkanı’nın görevden alınıp alınmadığı yönünde soru işaretlerine yol açtı.

Piyasaların gözü ABD'de

Trump’ın paylaşımı sonrası resmi bir açıklama yapılmaması, yatırımcılar arasında “Powell görevden mi alındı?” paniğine neden oldu. Uzmanlar, olası bir görevden alma durumunda doların değer kaybedebileceğini, altının ise sert yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

