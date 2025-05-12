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Donald Trump'tan sürpriz İstanbul kararı

Donald Trump'tan sürpriz İstanbul kararı
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ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna-Rusya zirvesine Zelenskiy ve Putin'in katılması halinde kendisinin de görüşmeye katılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirveye çok iyi bir ev sahibi olacağını ifade etti.

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda çalıştıklarını ifade etti.

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Etiketler abd donald trump istanbul
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