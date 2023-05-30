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Dönme dolapta seks skandalı

Dönme dolapta seks skandalı
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İngiltere'de bir festivalde dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüler tepkilere neden oldu.

İngiltere'de düzenlenen bir festivalde dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri tepki çekti. 

Kimliklerini bilinmeyen çift, dönme dolaptaki arka koltuktan çekilen kameranın önünde olduklarının farkında değiller gibi görünüyor.

Görüntülerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor. 

Sosyal medyada kullanıcılar "Başka yer mi bulamadınız'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Etiketler ingiltere festival cinsel ilişki dönme dolap
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