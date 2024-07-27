Döve döve bir kadını öldürmüştü; ''tokatçı terapist'' yakalandı...

İngiltere'de danışanlarını "döverek" terapi ettiğini iddia eden ve kamuoyunda "tokatçı terapist" olarak bilinen Çinli tutuklanarak, cinayetten hüküm giydi.

‘Tokat terapisti’ olarak bilinen Çin doğumlu Hongchi Xiao, İngiltere’de Danielle Carr-Gomm isimli kadının ölmesinin ardından cinayetten hüküm giydi.

Tip 1 diyabet hastası olan 71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm, 2016 yılında Hongchi Xiao'nun İngiltere’deki bir kır evinde düzenlediği atölyede insülin almayı bıraktı ve oruç tutmaya başladı.

Daha sonra hiçbir tıbbi yeterliliği olmayan Xiao'nin yönlendirmesiyle kendini defalarca kez tokatlayan Danielle Carr-Gomm hayatını kaybetti. 71 yaşındaki kadının, yaşamını yitirmeden önce acı içinde inlediği ve ağladığı kayıtlara geçti.

İngiltere’de görülen davada jüri, 20 saate yakın süren müzakerelerin ardından 11'e karşı 1 oyla kararını verdi ve 'tokatçı terapist' cinayetten hüküm giydi.

"BEN DOKTOR DEĞİLİM, HERKES KENDİNDEN SORUMLU"

Davada Xiao, kendisinin tıp doktoru olmadığını ve atölyelerine katılanların ihtiyaç duydukları ilaçları almaya devam etmesinin kendilerine bağlı olduğunu söyledi.

Xiao, ifadesinde, "Ben bir doktor değilim, bu nedenle herkes kendi ilacından sorumludur. İkincisi, ben ilaca tamamen karşı değilim, beni ilgilendiren ilacın yan etkileridir. İlaçları kesmenin bir şartı var, hepsini birden bırakmıyorsunuz, yavaş yavaş yapıyorsunuz, mutlaka kontrollü olmalısınız” dedi.

İLK DEĞİL

Xiao'nun yöntemi, yine tip 1 diyabetli altı yaşında bir çocuğun ölümüne neden olmuştu. Aileyi çocuğa insülin iğnelerinin yapılmaması konusunda ikna eden Xiao, Avusturalya’da da adam öldürme suçundan hüküm giymiş ve hapse atılmıştı.

Bu gencin ciddi şekilde hastalandığı ve "siyah sıvı kusmaya" başladığı, Xiao'nun bunu "vücudun kendi kendini iyileştirmesinin bir parçası" olarak değerlendirdiği ifade edildi.