Down sendromlu çocuğun çektiği fotoğraf olay oldu

7 yaşındaki Aasher Liles, annesinin cep telefonuyla fotoğraf çekmek için ısrar edince ortaya çıkan görüntü herkesi şaşırttı.

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Kerri Liles'in oğlu down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Şu anda 7 yaşında olan Aasher Liles, çevresi ile iletişim kurmuyor ve konuşmuyor. Ancak yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında annesinden ısrarla cep telefonunu isteyen çocuk başta annesi olmak üzere herkesi şoke etti.

Telefonu eline alır almaz fotoğraf çekmeye başlayan Aasher'ın neden acele ettiğini başta kimse anlamadı.

Anne Kerri Liles telefonu oğlunun elinden aldıktan sonra fotoğraflara bakmaya başladı. Uçak kanadı ve bulut fotoğraflarının arasında öyle bir kare gördü ki, gözlerine inanamadı.

Fotoğrafa tekrar tekrar bakan kadın görüntüdeki silüetin gerçek olduğuna karar verdi. Daily Mail'e konuşan Kerri Liles oğlunun 6. hissinin her zaman kuvvetli olduğunu belirten kadın, Aasher'ın bazen kanat çırpışı gibi hareketlerle bir meleği tasvir etmeye çalıştığını, bu fotoğraftaki görüntünün de onun koruyucu meleği olduğuna inandıklarını söyledi.

Dünya basınında geniş yer bulan fotoğraf hakkında 'sahte' olduğu iddiaları yer alsa da küçük Aasher'ın temiz yüreğiyle çektiği kare çoğu kişinin yüreğini ısıttı.