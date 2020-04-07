Dr. Anthony Fauci: Normale dönmemiz mümkün değil

Koronavirüsü Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıksa da, kısa sürede global çapta bir krize dönüştü. Salgın merkez üssünde etkisini yavaş yavaş yitirse de, önce Avrupa’da ardından da ABD’de hızla can almaya başladı.

ABD VİRÜSÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Bugün 350 binin üzerinde vakayla ABD virüsün en çok görüldüğü ülke. Ölü sayısı son açıklanan resmi rakamlara göre 10 bin 938’e ulaştı. Salgının en ağır hasarı verdiği eyaletler ise New York, Michigan ve Louisiana.

ABD’de virüsle mücadelede kamuoyunu bilgilendiren Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da basın mensuplarının karşısına çıkan Fauci, hayatın ne zaman normale döneceğiyle ilgili soruya flaş bir yanıt verdi.

Fauci, “Eğer normale dönmekle kastettiğiniz koronavirüsü problemi hiç yaşanmamış gibi olmasıysa, bunun olabileceğini sanmıyorum. Bir aşıyla tüm nüfusu koruyana kadar bu mümkün değil. Normale dönmekle ifade etmek istediğimiz ilk şey, şu an içinden geçtiğimiz zorlu süreci atlatmak. Toplum olarak yaşadığımız noktaya zamanla geri döneceğiz” dedi. Fauci daha önce yaptığı açıklamalarda da virüs tehdidinin mevsimsel olarak yıllarca devam edebileceğini söylemişti.