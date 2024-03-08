Dragon Ball efsanesinin yaratıcısı hayatını kaybetti

"Dragon Ball" ve "Dr. Slump" gibi popüler yapımlarla tanınan Japon manga çizgi roman yaratıcısı Akira Toriyama 68 yaşında hayatını kaybetti.

Yayıncı Shueisha bugün yaptığı açıklamada, "Dragon Ball" ve "Dr. Slump" gibi popüler yapımlarla tanınan Japon manga çizgi roman yaratıcısı Akira Toriyama'nın 1 Mart'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk olarak 1984 yılında Weekly Shonen Jump çizgi roman dergisinde yayınlanan "Dragon Ball", daha sonra 80'den fazla ülkede dağıtılan filmlere, video oyunlarına ve dizilere uyarlandı.

68 yaşında hayatını kaybeden Toriyama aynı zamanda gişe rekorları kıran rol yapma oyunu serisi "Dragon Quest"in karakter ve canavar tasarımcısı olarak da biliniyordu.

Bir hayran resmi "Dragon Ball" web sitesinde "Akira Toriyama'yı bu dünyaya bıraktığı hediyeden dolayı asla unutmayacağız. Dragon Ball'suz bir dünya düşünemiyorum" diye yazdı.