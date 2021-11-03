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DSÖ bir aşıya daha onay verdi

DSÖ bir aşıya daha onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen koronavirüs aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdi.

DSÖ, Hindistan merkezli biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Covid-19'a karşı koruma sağlama konusunda DSÖ'nün standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığını ve kullanılabilir durumda olduğu belirtildi.

Etiketler dsö koronavirüs aşısı
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