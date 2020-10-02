DSÖ: ''Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında, her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan koronavirüs verilerinde sadece Covid-19 semptomu gösteren kişilerin yer aldığını söylemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’deki verilerin doğruluğu konusunda BirGün’e yaptığı açıklamada ‘’Durumla ilgili ek açıklama için şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve daha fazla bilgi elde edildikçe sizi bilgilendireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

DSÖ Sözcülüğü, testlerin, virüsün nerede olduğunu anlamak ve kontrol altına almak adına harekete geçmek için kritik bir halk sağlığı önlemi olduğu ve temasları izlemenin, olumlu vakaları izole etmek bir ön şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin test kapasitesini semptom göstermeyen vakalara da yükseltmiş olmasının övgüye değer olduğunu kaydeden DSÖ Sözcülüğü, semptomlarına bakılmaksızın tüm Covid-19 pozitif vakalarının izole edilmesinin salgının yayılma zincirinin kırılması için önerilmekte olduğunu ifade etti.

Ülkelerin, tüm Covid-19 pozitif vakalarını DSÖ'ye bildirmeye teşvik edildiğini dile getiren sözcülük, Bakan Koca’nın her vakanın hasta kabul edilmediği ve günlük olarak açıklanan verilerde semptom göstermeyen kişilerin yer almadığını söylemesi üzerine Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini ve konuya ilişkin detaylı bir açıklama için görüşme halinde olduklarını ifade etti.

FAHRETTİN KOCA’NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı günlük olarak açıkladığı koronavirüs tablosunda değişikliğe gitmiş ‘Bugünkü vaka sayısı’ olarak belirtilen kısım ‘Bugünkü hasta sayısı’ olarak değiştirilmişti.

Konu ile alakalı tepki çeken değişikliğin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Tespit ve izole edilemezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Bu kişilerin testleri izole edildiklerinde ortalama bir hasta sonra negatif çıkmaktadır. Asemptomik Koronavirüs pozitifleri sürecin birinci dereceden sorunu görmek, mart ayında kalmış demektir. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey, semptom gösteren kişilerin taşıyıcı olduğu gerçeğidir Her gün açıklanan ve üzerinde durduğumuz yeni hasta sayısı dikkat konusu olmalıdır.Testi pozitif çıkanların her biri vakadır, büyük kısmı belirti göstermiyor. Testi pozitif çıkmış herkesi ifade eden vaka kelimesinin anlamı ile hasta kelimesinin anlamı aynı değildir’ açıklamasında bulunmuştu.