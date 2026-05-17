DSÖ'den 3 kişinin öldüğü hantavirüs salgınıyla ilgili ezber bozan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 kişinin hayatını kaybettiği ve Hollanda bandıralı 'MV Hondius' gemisinde patlak veren hantavirüs salgınına ilişkin virüsün küresel nüfus için taşıdığı riskin düşük olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı 'MV Hondius' gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan hantavirüs salgınının küresel nüfus için düşük risk taşıdığını duyurdu. Düzenlenen haftalık basın toplantısında salgına ilişkin son verileri paylaşan Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) patlak veren yeni Ebola vakalarına dair de kritik bilgiler verdi. 

Yolcular Tahliye Edildi, 10 Vaka Doğrulandı

Hantavirüs kriziyle mücadele kapsamında yaklaşık 30 hükümet ve paydaşla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Ghebreyesus, Kanarya Adaları'nın Tenerife kenti halkına gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti. DSÖ Genel Direktörü sürece dair, "Geminin yolcularının Tenerife'den transfer operasyonu başarıyla tamamlandı. 120'den fazla kişi şu anda kendi ülkelerinde bakıma alındı veya nihai varış noktalarına giderken ev sahibi ülkelerde karantinaya yerleştirildi" ifadelerini kullandı. Toplantıda, bugüne kadar 3'ü ölümle sonuçlanan toplam 10 hantavirüs vakasının DSÖ'ye bildirildiği açıklandı.

Kongo'daki Yeni Ebola Salgınında 13 Vaka

Öte yandan krizin yaşandığı MV Hondius gemisinin kaptanı Jan Dobrogowski ve 26 kişilik mürettebatının yolculuğa devam ettiği, geminin 18 Mayıs'ta Hollanda'ya ulaşmasının beklendiği ifade edildi. DSÖ yetkilileri ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde yetkililerle görüşüldüğünü ve ortaya çıkan yeni Ebola salgınında şu ana kadar 13 vakanın resmi olarak doğrulandığını da kamuoyuyla paylaştı.

