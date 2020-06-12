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  3. 12 Haziran 2020 21:26

DSÖ'den annelere, koronavirüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni doğum yapmış ve koronavirüs taşıyan annelerin, bebeklerini emzirmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

DSÖ'den annelere, koronavirüs uyarısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, emzirmedeki virüs bulaştırma riskini kapsamlı bir şekilde incelediklerini anlattı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ghebreyesus, “Çocukların görece daha az Covid-19 riski altında olduğunu biliyoruz. Ancak anne sütünün önlediği sayısız diğer hastalık riskiyle karşı karşıyalar. DSÖ’nün mevcut kayıtlara dayanarak verdiği tavsiye, emzirmenin faydalarının Covid-19 riskine ağır bastığı yönünde” dedi.

DSÖ’nün üreme sağlığı ve araştırma danışmanı Dr.Anshu Banerjee, şu ana dek anne sütünde,enfeksiyona yol açacak aktif corona virüsüne rastlanmadığını belirtti.

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