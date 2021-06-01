DSÖ'den Çin aşısı Sinovac'a onay

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli Sinovac tarafından koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.

DSÖ, Sinovac aşısı için 18 yaş üzeri yetişkinlerde kullanımına onay verirken aşılamanın ikinci dozu için 2 ila 4 hafta aralık belirledi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısı için üst bir yaş sınırı belirlenmediği zira eldeki verilere göre aşının yaşlı bireylerde de koruyuculuk sağladığının kanıtlandığı ifade edildi.