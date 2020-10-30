İzmir'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu
Depremin merkez üssü İzmir'den korkutan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik
Vali Köşger açıkladı! İzmir'de çadır kurulacak yerler!
Vali Köşger açıkladı! İzmir'de çadır kurulacak yerler!
RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama
RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama
Vaka sayısında korkutan artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu
Vaka sayısında korkutan artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 30 Ekim 2020 22:00

DSÖ'den deprem sonrası ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ'den deprem sonrası ilk açıklama
A+ A-

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, "Sözlerime, DSÖ'nün bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, başlamak istiyorum." ifadesini kullandı. 

"İhtiyaç sahiplerine acil tıbbi bakımın sağlandığından emin olmak için iki ülke ile birlikte çalışacağız." ifadesini kullanan Ghebreyesus, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. 

 
Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ise "DSÖ, gelecekteki salgınları önlemek adına virüsün kökenini belirlemek için çalışmaya devam ediyor. Bugün, bir grup uluslararası uzman Çinli meslektaşları ile ilk sanal toplantısını gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı. 

Toplantıya kendisinin de katıldığını aktaran Ghebreyesus, virüsün kökeninin tespit edilmesi için bilim insanlarının devam eden araştırmalarına her türlü desteği vereceğini kaydetti. 

Ghebreyesus, sürü bağışıklığının da ancak dünya genelinde dağıtılacak "güvenli" ve "etkili" aşılarla mümkün olabileceğini vurgulayarak, aşı bulunana kadar hükümetlerin ve bireylerin salgını "bastırmak" için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

DSÖ , açıklama , deprem , izmir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM