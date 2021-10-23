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DSÖ'den endişelendiren koronavirüs açıklaması

DSÖ'den endişelendiren koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, ''Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek'' uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını hakkında çarpıcı uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak DSÖ, 'aşının tek başına dünyayı salgından kurtaramayacağı' konusunda uyardı.

Times Radio’ya konuşan  DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, “Asıl problem tek bir şeye odaklanmakta. Aşılar tek başına bizi bu salgından kurtarmayacak. Diğer önlemleri de uygulamalıyız. Kalabalık toplanmalardan kaçınmalı, iç mekanlarda maske takmaya devam etmeliyiz” dedi.

'YENİ VARYANTLAR ÇIKABİLİR'
DSÖ Sözcüsü, yeni Covid-19 varyantlarının gelişmesini durdurmak için dünyanın geri kalanının aşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Harris, daha fazla varyantın gelişeceğini de söyledi.

Sözcü açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Aşı büyülü bir şekilde popülasyonu etkili bir şekilde korumuş olsa bile, bir varyant ortaya çıkabilir ve tüm her şeyi geri alabilir''

ETKİLİ OLACAĞI BELİRTİLMİŞTİ
DSÖ'den daha önce yapılan açıklamada, pek çok ülkede oluşan havanın aksine salgının 2022 yılında da etkili olacağı belirtilmişti.

Etiketler dünya sağlı örgütü koronavirüs
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