DSÖ'den Hantavirüs için tartışma yaratan risk ve panik açıklaması!

Atlas Okyanusu'nda hantavirüs kabusu yaşayan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius gemisi Tenerife limanına yanaşırken, DSÖ'den yapılan açıklamada yaşanan durumun yeni bir Kovid-19 vakası olmadığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüsün Andes varyantı nedeniyle 3 ölümün yaşandığı MV Hondius gemisine dair endişeleri gidermek amacıyla Tenerife halkına hitaben bir mektup yayımladı.

Ghebreyesus mesajında, 2020'de yaşanan pandemi tecrübesinin yarattığı hassasiyeti anladığını ancak mevcut durumun bir pandemi başlangıcı olmadığını ifade etti. Hantavirüsün yayılma dinamiklerinin farklı olduğuna dikkat çeken Direktör, halk sağlığı için riskin oldukça düşük seviyede olduğunu belirtti. Gemide şu an için yeni bir semptom gösteren yolcu bulunmadığını ve bir DSÖ uzmanının tıbbi ekipmanlarla birlikte gemide görev yaptığını hatırlattı.

"Mühürlü" Tahliye Operasyonu

İspanyol yetkililerle koordineli yürütülen tahliye planının detaylarını paylaşan Ghebreyesus, operasyonun yerleşim yerlerinden tamamen uzak olan Granadilla sanayi limanında gerçekleşeceğini bildirdi. Yolcuların mühürlü araçlarla, özel kordon altına alınmış koridorlardan geçirilerek doğrudan uçaklara bindirileceği ve halkla hiçbir temasın olmayacağı vurgulandı.

Başbakan Sanchez'e Teşekkür

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gemiyi kabul etme kararından dolayı teşekkür eden Ghebreyesus, bu kararı "insani bir dayanışma ve ahlaki görev" olarak tanımladı. 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 kişinin haftalardır denizde mahsur kaldığını belirten DSÖ lideri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre en uygun limanın Tenerife olduğunu kaydetti.

Süreci yakından izlemek üzere Tenerife'ye gideceğini açıklayan Ghebreyesus, liman personeli ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek dayanışma mesajı vereceğini söyledi. Ayrıca geminin kaptanı Jan Dobrogowski ve mürettebatın sergilediği iş birliği için de teşekkürlerini sundu.

