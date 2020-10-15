DSÖ'den korkutan uyarı: ''Ölüm oranları 5 kat artabilir!''

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, rakamların hızla artış göstermesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’den çarpıcı açıklamalar geldi.

Avrupa’daki vakaların endişe verici hızda yükseldiğini belirten Kluge, toplam vaka sayısının 6 milyondan 7 milyona yalnızca 10 günde ulaştığını, günlük vakanın ilk kez 120 binin üzerine çıktığını söyledi.

GÜNLÜK KAYIP 1000’DEN FAZLA

Günlük can kaybının 1000’in üzerinde olduğunu ifade eden Kluge, “Gelişen durum büyük bir endişe doğuruyor. Günlük vakalar ve hastane doluluk oranları artıyor. Covid bölgedeki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada” dedi.

Vaka artışının sebepleri arasında artan test oranları olduğunu da belirten Kluge, gençler arasındaki bulaşma oranının artmasının da faktör olduğunu ekledi.

DÜNKÜYLE AYNI PANDEMİ DEĞİL

Bu karanlık tabloya karşın pozitif düşünmek için de sebepler olduğunu savunan Kluge, salgının ilk dalgasıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyerek, “Nisan ayındaki vakalara kıyasla 2-3 kat artış yaşandığını görüyoruz. Ancak ölüm oranları 5 kat daha az. Bugün karşılaştığımız pandemi de dünküyle aynı değil. Sadece bulaşma açısından değil, şu an yüzleşmek için daha hazırlıklıyız” diye konuştu.

Ancak tedbiri elden bırakmamanın önemine değinen Kluge, “Modeller gösteriyor ki, eğer hükümetler kısıtlamalar üzerinde kontrolü sağlamazsa, günlük ölüm oranları Nisan ayındakine kıyasla 5 kat daha fazla artış gösterebilir” uyarısını yaptı.